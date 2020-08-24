YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te yatırım destekleri arttı

Gaziantep’te yatırım destekleri arttı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden, Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile yürürlüğe giren yatırımlardaki devlet yardımları hakkındaki kararda değişiklik yapıldığını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, buna göre Gaziantep’in merkez ilçeleri dışında yer alan ilçelerde yapılacak yatırımlarda devlet desteklerinin artırıldığını kaydetti.Karar kapsamında yatırımların şehir merkezinden uzak bölgelere yapılmasının teşvik edeceğini dile getiren Adnan Ünverdi, “Teşvik mevzuatına göre, 3.

Gaziantep’te yatırım destekleri arttı

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden, Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile yürürlüğe giren yatırımlardaki devlet yardımları hakkındaki kararda değişiklik yapıldığını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, buna göre Gaziantep’in merkez ilçeleri dışında yer alan ilçelerde yapılacak yatırımlarda devlet desteklerinin artırıldığını kaydetti.
Karar kapsamında yatırımların şehir merkezinden uzak bölgelere yapılmasının teşvik edeceğini dile getiren Adnan Ünverdi, “Teşvik mevzuatına göre, 3. Bölgede yer alan Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Araban ve Yavuzeli ilçelerimiz yapılacak olan yatırımlarda bir alt bölge olan 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek. Söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise 2 alt bölge olan 5. Bölge desteklerinden faydalanabilecek. Bu doğrultuda Oğuzeli OSB, Nizip OSB, İslahiye OSB’de yapılacak yatırımlar 5. Bölge teşviklerinden faydalanacak ve bu bölgelere olan ilginin artması sağlayacak. Bu anlamda merkez ilçelerimiz dışındaki ilçelerimizdeki üretim ve istihdam daha da hareketlenecek” dedi..
Şehir merkezlerindeki OSB’lerin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda verilen teşviklerle yatırımların daha homojen hale geleceğine işaret eden Ünverdi, “Şehir merkezlerindeki yoğunluk nedeniyle devletimiz yatırımların rahat bölgelere kaymasına yönelik katkısını artırmıştır. Bu durumun nüfus yoğunluğunun çok olduğu kent merkezlerine de olumlu yansımaları olacaktır” ifadelerini kullandı.
Adnan Ünverdi, kararın 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:38
İkindi
16:19
Akşam
19:18
Yatsı
20:38

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Elif Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Su Eczanesi
Sehitkamil
Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Anadolu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kadoil’den büyük başarı
Kadoil’den büyük başarı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"
"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"
Gaziantep Lisesi Iki Bin Kişiye Aşure Dağıttı
Gaziantep Lisesi Iki Bin Kişiye Aşure Dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.