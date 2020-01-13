YURTHABER
  4. Gaziantep’te yaya öncelikli trafik denetimleri yapıldı

Gaziantep’te yaya öncelikli trafik denetimleri yapıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yaya öncelikli trafik denetimlerinde 995 araç ve yaya denetlenirken, 20 araca yayalara geçiş hakkı vermemekten, 12 yayaya ise kurallara uymamaktan işlem yapıldı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-12 Ocak tarihlerinde yaya öncelikli trafik denetimleri yaptı.

Gaziantep’te yaya öncelikli trafik denetimlerinde 995 araç ve yaya denetlenirken, 20 araca yayalara geçiş hakkı vermemekten, 12 yayaya ise kurallara uymamaktan işlem yapıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-12 Ocak tarihlerinde yaya öncelikli trafik denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde 995 araç ve yaya denetlendi. Denetimler kapsamında 20 araca yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkını vermemekten, 12 yayaya ışıklı trafik işaretlerine uymamaktan, 25 araca kara yolları trafik kanununun diğer ilgili maddelerinden, 5 araca sigorta yaptırmamaktan, 6 araca fenni muayene yaptırmamaktan işlem yapıldı. Toplamda 58 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 16 araç ise trafikten men edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Fatma Şahin’den 2019 değerlendirmesiFatma Şahin’den 2019 değerlendirmesi
GTO, “Domotex Turkey” Tanıtımı İçin Hannover’deGTO, “Domotex Turkey” Tanıtımı İçin Hannover’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Gaziantep Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:44
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:01

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Dila Eczanesi
Sehitkamil
Gökhan Eczanesi
Sehitkamil
Ihlamur Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Barlas Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep’te kış lastiği denetimleri

Gaziantep’te kış lastiği denetimleri

Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı

Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.