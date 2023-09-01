YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te yeni adli yıl törenle başladı

Gaziantep’te yeni adli yıl törenle başladı

01.09.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 2023-2024 adli yıl açılışı için tören düzenlendi. Adli yıl açılış töreni 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Adli yıl açılış törenine, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı fatih Adıgüzel, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Badem, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman ve çok sayıda avukat katıldı.

Meydandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından son buldu. Adli yıl açılış töreni, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kokteyl ile devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattıKocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattı
Van’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandıVan’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandı
Bursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesiBursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

İmsak
04:30
Sabah
05:54
Öğle
12:36
İkindi
16:14
Akşam
19:08
Yatsı
20:26

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Cuma

Gazikent eczanesi
Sehitkamil
Sayar eczanesi
Sahinbey
Seçkin eczanesi
Islahiye
Öznur eczanesi
Yavuzeli
Katirci eczanesi
Sahinbey
Aydiner eczanesi
Sahinbey
Düztepe amaç eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Sokaktan topladığı paraları eve böyle getiriyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.