Gaziantep’te yeni adli yıl törenle başladı

Adli yıl açılış törenine, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı fatih Adıgüzel, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Badem, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman ve çok sayıda avukat katıldı.

Meydandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından son buldu. Adli yıl açılış töreni, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kokteyl ile devam etti.

