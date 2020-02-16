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Gaziantep'te yolcu çantasında 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.02.2020 13:33 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yolcu çantasında 6 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, otobüste yapılan aramada 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin doğu girişinde bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Ekipler, dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine bir yolcunun çantasını kontrol etti.

Aramada, 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep Otobüs Uyuşturucu

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