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Gaziantep'te yurttaki karantina süresi dolan 520 kişi evlerine gönderildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yurttaki karantina süresi dolan 520 kişi evlerine gönderildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaya alınan 520 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

KKTC'den Gaziantep'e 31 Mart'ta getirilerek Gaziantep Üniversitesindeki KYK Ümmü Gülsüm Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 520 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 520 kişiyi tahliye ettiklerini, 5 gün sonra da Cezayir'den gelen 33 misafirin gözetim süresinin tamamlanacağını söyledi.

Karantinadaki vatandaşların 14 gününü verimli geçirmeleri için ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Özbay, "Devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Hanımlara pilates topu, çocuklara oyuncaklar verdik. Misafirlerimizi kazasız, belasız gönderiyoruz. Çok şükür sonuçları pozitif çıkan olmadı." dedi.

Türkiye'nin yeniden sağlıklı günlere dönmesi temennisinde bulunan Özbay, misafirleri, iyi günlerde aileleriyle Gaziantep'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Yurttan ayrılanlardan bazıları, karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti görevlilere ifade etti.

Son kontrollerinin ardından yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

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