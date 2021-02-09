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Gaziantep’te zabıtadan et denetimi

09.02.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Halk Sağlığı Denetimleri Gaziantep İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon kararına istinaden 1 Aralık 2020 tarihinden 1 Nisan 2021’e kadar dişi koyun ve keçilerin kesimini önlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimler sürdürülüyor.Kentteki et ticaretini ve tüketimini ideal ve sağlıklı bir boyutta devam ettirmek adına çalışmalarına Halk Sağlığı Denetimleri Gaziantep İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon kararı gereğince ağırlık veren Büyükşehir zabıta ekipleri, 1 Aralık 2020 tarihinden bu yana organize ettiği denetimlerine 1 Nisan 2021’e kadar devam ederek dişi koyun ve keçilerin kesimini engellemek için yoğun gayret sarf ediyor.Ekipler, eş zamanlı yürüttüğü operasyonları, Saçaklı pazar yeri, Et Hali ve Et Borsası başta olmak üzere şehir genelinde yaparken işetmelerde; işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, dişi hayvan kesimi denetimi, fiyat tarifesi, yangın tüpü bulundurma, hijyen belgesi, et damgası, ecza dolabı, sigara içilmez levhası için denetlemeler düzenleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Halk Sağlığı Denetimleri Gaziantep İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon kararına istinaden 1 Aralık 2020 tarihinden 1 Nisan 2021’e kadar dişi koyun ve keçilerin kesimini önlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimler sürdürülüyor.
Kentteki et ticaretini ve tüketimini ideal ve sağlıklı bir boyutta devam ettirmek adına çalışmalarına Halk Sağlığı Denetimleri Gaziantep İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon kararı gereğince ağırlık veren Büyükşehir zabıta ekipleri, 1 Aralık 2020 tarihinden bu yana organize ettiği denetimlerine 1 Nisan 2021’e kadar devam ederek dişi koyun ve keçilerin kesimini engellemek için yoğun gayret sarf ediyor.
Ekipler, eş zamanlı yürüttüğü operasyonları, Saçaklı pazar yeri, Et Hali ve Et Borsası başta olmak üzere şehir genelinde yaparken işetmelerde; işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, dişi hayvan kesimi denetimi, fiyat tarifesi, yangın tüpü bulundurma, hijyen belgesi, et damgası, ecza dolabı, sigara içilmez levhası için denetlemeler düzenleniyor. Ayrıca hazırda kıyma satışının önüne geçiliyor.
Büyükşehir zabıta ekiplerince uygunsuz işletmelere yönelik yasaklara uyulmaması durumunda ise idari para cezası uygulanıyor.

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