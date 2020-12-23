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Gaziantep'te zabıtaya bıçaklı saldırı: 2 yaralı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.12.2020 15:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te zabıtaya bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Gaziantep'te zabıtaya bıçaklı saldırı: 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te seyyar satıcıların bıçaklı saldırısında 2 zabıta görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı Çimento Kavşağı yakınlarında yol kenarında hayvan satmaya çalışan seyyar satıcıların bölgeden uzaklaşması için uyarıda bulundu.

Bir süre sonra seyyar satıcılar bıçakla zabıta görevlileri saldırdı.

Olayda yaralanan ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan 2 zabıta görevlisinin durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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