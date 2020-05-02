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Gaziantep'te "Zimem Defteri" projesiyle veresiyeler ödeniyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.05.2020 16:44 | Son Güncelleme

Gaziantep'te "Zimem Defteri" projesiyle veresiyeler ödeniyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği tarafından hayata geçirilen "Zimem Defteri" projesiyle mahalle bakkallarındaki borçlar hayırseverlerin bağışlarıyla ödeniyor.

Proje kapsamında hayırseverlerden gelen bağışlarla merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde ekonomik durumu iyi olmayan kişilerin yoğunlukta bulunduğu 22 mahalledeki, bakkalların veresiye defterindeki borçlar siliniyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde gönüllü olarak yer alan ve aralarında öğretmen, imam, muhtarın da bulunduğu 30 kişi, bakkalları tek tek dolaşarak borçları kapattı.

Yaklaşık 160 ailenin borcunun ödendiği bakkal Ali Tanğ, projeyi hayata geçiren Gaziantep Valisi Davut Gül ve hayırseverlere teşekkür etti.

Mahallede dar gelirli insanların yaşadığını belirten Tanğ, "Bu yardım gerçekten çok güzel oldu. Herkese çok iyi gelecektir. 5-6 aydır borçları biriken kişiler vardı, hatta borçları olduğu için utanıp buradan geçemeyen arkadaşlarımız vardı. Ellerinde olmadığı için ödeyemiyordu. Bu vesileyle çok iyi oldu. Borçların ödendiğini öğrenenler çok sevindi. Bizim için de iyi oldu, kiramız vardı. Karşı tarafta para olmadığı için istemiyorduk. Bu bize de iyi geldi, müşterilerimize de iyi geldi. Toplam 35 bin 300 liraydı. 5 bin 300'ünü biz karşıladık, 30 bini de hayırsever verdi. Biz de hayıra vesile olmak istedik, dar gelirli komşularımıza bir yardımımız dokunsun istedik." dedi.

Fırat Mahallesi Muhtarı Cindi Arslan da projenin vatandaşlara çok iyi geleceğini vurgulayarak, "Bu yardım evlere verilen gıda kolisinden daha makbule geçecek bir hayırdır. Çünkü vatandaşın ödeme güçlüğü vardı. Borçlarının silinmesi çok iyi oldu. Bu mübarek günlerinde insanlarımızın valimize, devletimize olan güveninin arttığına inanıyorum. Herkes bu uygulamadan çok memnun." diye konuştu.

Valilik öncülüğünde hayırseverler tarafından destek verilen "Zimem Defteri" projesine 2 milyon liralık bütçe ayrılarak, bu kapsamda merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların yoğunlukta bulunduğu 22 mahalledeki, bakkalların veresiye defterinde yer alan borçlar ödeniyor.

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