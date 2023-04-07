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Gaziantep’teki 300 yıllık oyuncak tavşan ilgi görüyor

07.04.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi binlerce oyuncağın yer aldığı Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde sergilenen ve Orta Asya’da yapıldığı tahmin edilen 300 yıllık tahta oyuncak tavşan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gaziantep’teki 300 yıllık oyuncak tavşan ilgi görüyor

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, 6 Nisan 2013 tarihinde Sunay Akın danışmanlığında toplanan oyuncaklarla açıldı. Açıldığı günden bugüne yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken müze, tarihi oyuncaklarıyla dikkat çekiyor. Orta Asya’da 1700’lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen tahta oyuncak tavşan da Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde sergileniyor. 300 yıllık oyuncak ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

“BU MÜZEDE HATIRALARINI YENİLİYORLAR”

Yetişkinlerin müzeyi ziyaret ettiklerinde hatıralarını tekrardan yaşadıklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oyuncak ve Çocuk Müzesi Sorumlusu Aslıhan Yakıcı, "Oyuncak müzesi denildiği zaman akla ilk olarak çocuklar geliyor. Çocuklardan ziyade yetişkinlere müzemiz daha çok hitap ediyor. Çocuklar oyuncakları sadece oyuncak olarak görüyorlar ama yetişkinler buraya geldikleri zaman kendi anılarını tekrardan yaşamış oluyorlar ve kendi eski dönemlerine dönmüş oluyorlar. Hatıralarını yeniliyorlar aslında bu müzede” ifadelerini kullandı.

“OYUNCAĞIN İSMİNİ BU MÜZEYİ GEZEN KİŞİLER VERMİŞ OLUYOR”

Müzenin en eski ve en gözde oyuncaklarından birisinin 1700’lü yıllara ait tahta tavşan olduğunu ifade eden Yakıcı, “Müzede en eski oyuncaklardan biri tahta tavşan. Çocuklar öyle dediği için biz de ona tavşan diyoruz. Tahta tavşan 1700’lü yıllara ait müzemizin en eski oyuncağı, en gözde oyuncaklarından birisidir. Şu an 300 yaşında. Biz kendisini tavşana benzetiyoruz ama bu tahta oyuncağı farklı şeylere benzetenler de var. Bunu daha çok ziyaretçilerimizin kendi hayal dünyasına bırakıyoruz. Tavşana benzeten de var, at diyen var, kurt diyen de var. Bu oyuncağın ismini bu müzeyi gezen kişiler vermiş oluyorlar” dedi.
Bey Mahallesi’nde faaliyet gösteren müze, binlerce oyuncağı çocukların ve ziyaretçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

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