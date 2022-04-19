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Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

19.04.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

Görüntülerde, Yeditepe Mahallesi'nde kavşakta midibüse çarpan otomobilin devrilmesi, Güneykent Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen sola dönen otomobilin başka araçla çarpışma anı yer alıyor.

Kamera kayıtlarında, Rasaf yolunda yasak olmasına rağmen sola dönen bisikletliye otomobilin çarpası ve bir süre sürükleme görüntüsü de bulunuyor.

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Basit bir trafik kuralını ihlal etmeniz, ömür boyu üzülmenize neden olabilir." "Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım." mesajı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep

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