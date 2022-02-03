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Gaziantep'teki engelli 3 çocuğun tekerlekli sandalye sevinci

03.02.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki engelli 3 çocuğun tekerlekli sandalye sevinci

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Şehitkamil Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 3 engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, Burak Mahallesi'nde ikamet eden Nizamettin ve Ayşe Akdoğan çiftinin doğuştan engelli oğlu Yusuf Akdoğan, Mehmet ve Sufiye Yağmuroğlu çiftinin doğuştan engelli oğlu Yusuf Yağmuroğlu ve Gaziler Mahallesi'nde ikamet eden Nevzat ve Gizem Aksoy çiftinin doğuştan engelli kızı Elanur Aksoy'u ziyaret etti.

Ekipler, ziyaretlerde engelli 3 çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

Oğlunun mutluluğuna ortak olan anne Ayşe Akdoğan, "Oğlumun bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Maddi durumumuz yeterli olmadığı için alamıyorduk. Şehitkamil Belediyesi bizim bu ihtiyacımızı giderdi. Ekipler bugün de tekerlekli sandalyeyi getirdi. Oğlum tekerlekli sandalyeyi karşısında görünce çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Kızına tekerlekli sandalye hediye edilmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Elanur Aksoy'un annesi Gizem Aksoy ise kızının doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kızım 6 yaşında ve bayağı da kilolu olduğu için artık kucağımızda taşımak zor oluyordu. Bunun için de tekerlekli sandalyeye ihtiyacımız vardı. Maddi imkansızlıklardan dolayı tekerlekli sandalye almakta zorluk çekiyorduk. Şehitkamil Belediyesi'ne başvurduk. Sağ olsun belediyemiz bugün kızımın ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi evimize kadar getirip teslim etti. Bizler çok mutlu olduk."

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