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Gaziantep'teki firmalara ihracat imkanı sunan akademi ilk meyvesini verdi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki firmalara ihracat imkanı sunan akademi ilk meyvesini verdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, firmaların dış ticaret alanında rekabetçiliğinin artırılması, ürünlerinin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amacıyla hayata geçirilen İhracat Akademisi, meyvelerini vermeye başladı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO ve Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi (UNDP) işbirliğiyle bir süre önce başlanan proje kapsamında, teorik eğitimlerin ardından firma temsilcisi kursiyerler, edindikleri bilgiler doğrultusunda yurt dışındaki alıcılarla görüşerek firmaları adına satışlara başladı.

Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilen, en az yüksekokul mezunu kursiyerlerin firmalarla eşleştirilmesi, istihdam edilen personelin 2 ay boyunca teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi ile danışmanlık almasının sağlanması amaçlan akademide 24 firmadan 28 kursiyer yer alıyor.

Gaziantepli üreticilerle yurt dışı firmalarla ticaret köprüsü geliştiren akademinin katılımcılarından olan bir firma, proje kapsamında yürütülen eğitimler neticesinde Belçika'ya ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, salgın sürecinde ihracatın kent ve ülke ekonomisi için olmazsa olmaz konuların başında geldiğini belirtti.

İhracat Akademisi'nin kalkınmanın en önemli ayağı olan üretimin ihraç edilmesi noktasında önemli yer tuttuğunu aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın aldıkları teorik eğitimler sonunda firmalarla birer bir görüşerek ihracat yapmaları bizi mutlu ediyor. Tüm dünyanın salgın dolayısıyla zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde projemizin meyve vermesi bizi ayrıca gururlandırıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte ihracat yapan firma sayımız artarak devam edecek. Eğitimlerde katkısı olan herkese ve katılım sağlayan firmalarımıza teşekkür ediyorum."

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