YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'teki İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası sona erdi

Gaziantep'teki İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası sona erdi

14.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası sona erdi

GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde Gaziantep'te düzenlenen İşitme Engelliler Karate ve Tekvando Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Şahinbey ilçesindeki Talat Özkarslı Spor Salonu'nda 11 Ocak'ta başlayan, ilk 2 günde karate ve son 2 gününde ise tekvando müsabakalarının gerçekleştirildiği organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 kulüpten 200'ü aşkın sporcu katıldı.

Sporcular, organizasyonda derece elde etmek için kıyasıya mücadele verdi.

TİESF Başkanı Kerim Vural, AA muhabirine, şampiyonanın verimli ve güzel geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından organizasyona katılan sporculara ve antrenörlere teşekkür eden Vural, şunları kaydetti:

"1-15 Mayıs'ta Brezilya'da gerçekleşecek 24. Deaflympics Yaz Oyunları'na hazırlanıyoruz ve iddialıyız. Başarımızı daha üst noktaya getirmeyi amaçlıyoruz. Yaz oyunlarında katıldığımız her branştan sonuç alarak ülkemize dönmek istiyoruz. Organizasyonda çok ciddi spor yapma gayretleri olan sporcularla karşılaştım. Hem karate hem de tekvandoda yeni yüzlerle karşılaştım."

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, derece alan sporculara madalyaları takdim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyorGaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Ocak Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:45
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:03
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.