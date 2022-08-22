YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'teki itfaiyeciler kazada yaşamını yitiren meslektaşlarını anlattı

Gaziantep'teki itfaiyeciler kazada yaşamını yitiren meslektaşlarını anlattı

22.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grup Amiri Halil Yalankoz: - "24 saat birlikte zaman geçirdiğimiz arkadaşlarımız şu an aramızda yok. Sözün bittiği yer. Üç arkadaşımız da mükemmel insanlardı, görevlerine sadık ve görev aşkıyla çalışmaktaydı" - İtfaiye aracı şoförü Nevzat Yılmaz: - "Arkadaşlarımızla ailemizden daha çok beraberdik, günün 24 saati zaman geçiriyorduk. Her gün mesai yaptığımız arkadaşları görmemek çok zor"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'teki itfaiyeciler, kaza yapan araca müdahale ettikleri sırada yolcu otobüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren mesai arkadaşlarını gözyaşı dökerek anlattı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi Grup Amirliği'nde görevli Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57) ve Ahmet Polat'ın (29) aynı görev yerindeki meslektaşları, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsüyle mesailerini sürdürüyor.

Hayatını kaybeden itfaiyecileri anlatan arkadaşları hüzünlü anlar yaşadı.

Grup Amiri Halil Yalankoz, AA muhabirine, kaza haberini aldıklarında olaya inanamadıklarını söyledi.

Arkadaşlarının can kurtardıkları sırada canlarından olduklarını ifade eden Yalankoz, "Her gün karşılaştığımız ve 24 saat birlikte zaman geçirdiğimiz arkadaşlarımız şu an aramızda yok. Sözün bittiği yer ve anlatacak bir şey yok. Üç arkadaşımız da mükemmel insanlardı, görevlerine sadık ve görev aşkıyla çalışmaktaydı. Kazada yaralı olarak kurtarılan dördüncü arkadaşımızın durumu iyi. Onun iyi haberini alarak bir nebze rahatladık." dedi.

- "Her gün mesai yaptığımız arkadaşları görmemek çok zor"

İtfaiye aracı şoförü Nevzat Yılmaz da Mehmet Bozkurt ve Mehmet Polat ile beraber 20 yılı aşkın mesai arkadaşlığı yaptıklarını, çok üzgün ve tarif edilemez duygular içerisinde olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarının aile dostları da olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızla beraber yangın, sel baskınlarına gittik. Arkadaşlarımız iyilerdi. Arkadaşlarımızın vefat haberlerini aldığımızda şok oldum. Daha sonra hemen grup amirliğine geldim. İsimlerini duyduğumuzda dizlerimiz kırıldı. Arkadaşlarımızla ailemizden daha çok beraberdik, günün 24 saati zaman geçiriyorduk. Meslektaşlarımızla kurtarma, yangın olaylarında beraberdik. Her gün mesai yaptığımız arkadaşları görmemek çok zor."

- "Şu anda aynısı olsa yine yapacağız"

İtfaiye eri Metin Argun ise Mehmet Bozkurt ve Mehmet Polat ile 32 yıldır ve Ahmet Polat ile ise 5 yıldır çalıştığını anlattı.

Vefat eden meslektaşlarıyla çok sayıda olaya sırt sırta vererek müdahale ettiklerini dile getiren Argun, şunları kaydetti:

"Çok üzücü bir olay. Yarın bizim başımızı da gelmeyeceğini kimse bilemez. Bütün arkadaşlarımız olarak mesleğimizi severek yapıyoruz ve bir hayat kurtardığımızda çok mutlu oluyoruz. Arkadaşlarımız yaralı insanları kurtarırken hayatlarından oldu. Onlar şehit oldu, Allah hepimize böyle bir ölümü nasip etsin. Bizim görevimiz bu, şu anda aynısı olsa yine yapacağız. Mehmet Polat ile Mehmet Bozkurt bacanaklardı. Arkadaşlarımızla birçok anımız vardı."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meslektaşları Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren muhabirleri anlattı:Meslektaşları Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren muhabirleri anlattı:
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Civan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecekCivan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecek
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Mehmet Polat İtfaiye kaza mehmet bozkurt

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:46
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
19:21
Yatsı
20:42
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.