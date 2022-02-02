Gaziantep'teki nikah dairelerinde "02.02.2022" yoğunluğu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çift, nikah günü olarak 2 Şubat 2022'yi tercih etti.

Aylar öncesinde ''02.02.2022'' tarihinde nikah kıydırmak için evlendirme memurluklarına başvuran çiftler, bugün sabah saatlerinden itibaren nikah dairelerine gelmeye başladı.

Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğunda bugün hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, AA muhabirine, insanların daha çok özel günlerde nikah kıydırmayı istediklerini söyledi.

Bugün için çok sayıda talep aldıklarını dile getiren Aksoy şöyle konuştu:

"Bu gibi özel günler daha fazla hatırda kalması konusunda tercih ediliyor. Bugün de ciddi anlamda nikah salonlarında artış var. Tabii her gün güzel ama akılda kalabilecek günler vatandaşlarımızın tercih ettiği günlerdir. Evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum."

Nikah için bu günü tercih edenlerden İbrahim Gönültaş ise çok mutlu olduğunu dile ifade ederek "Bugün bizim için değerli bir gün oldu. Artık bugün hayatlarımızı birleştirdik. Unutulmayacak bir nikah tarihimiz oldu." diye konuştu.

Bugünün kendileri için tesadüf olduğunu belirten Özlem Hasgül de "Günün güzel olduğu kadar bir ömür de inşallah güzel olur. " dedi.

Pınar Kaplan ise "Nikahımız saat 14.00'da kıyıldı. Bugün özel bir gün. Mutluyum. Özel bir gün olsun istedim. Eşimin bugünü unutmamasını istiyorum." ifadesini kullandı.

