YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'teki öğretmenler, çocuklar için türkü seslendirdi

Gaziantep'teki öğretmenler, çocuklar için türkü seslendirdi

16.05.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki öğretmenler, çocuklar için türkü seslendirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" projesi kapsamında yöresel türkü seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde bir süre önce hayata geçirilen projeye kentteki öğretmenler de katıldı.

Bu kapsamda 48 öğretmen farklı enstrümanlarla "Gönül Gurbet Ele Varma" eserini seslendirdi. Kentin tarihi ve turistik alanlarında çekimleri yapılan kliple kent turizmine de katkı sunulması amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de klipte saz çalarak öğretmenlere eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tepe, türkülerin her birinin ayrı bir hikaye ve tecrübe olduğunu belirtti.

Söz konusu çalışmayla Anadolu gelenek ve kültürünün türkülerin gençlere tanıtılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Tepe, şunları kaydetti:

"Hem kaliteli bir müzik icra edildi hem de şehrimizin farklı köşelerinde kaydedilen görüntülerle Gaziantep'in güzellikleri yansıtıldı. Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla kadim şehir Gaziantep'imiz için önemli bir çalışma yürütüldü. Bütün sanatsal projelerde en önde görev alarak şehrimize değer katan öğretmenlerimiz, projenin her aşamasında özenle çalıştılar."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü
Yasa dışı yollardan yurda sokulmak istenirken el konulan hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirildiYasa dışı yollardan yurda sokulmak istenirken el konulan hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Mayıs Pazar

İmsak
03:38
Sabah
05:15
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:39
Yatsı
21:09

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Pazar

Anteplioğlu Eczanesi
Sehitkamil
Ege Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
İconova Eczanesi
Sehitkamil
Maya Eczanesi
Sehitkamil
Su Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Göztepe, ligin son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Göztepe, ligin son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı

Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.