Gaziantep'teki öğretmenlerden salgınla mücadelede bilinçlendirme seferberliği

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarıyla dikkati çeken ve alınan tedbirlerle vakaların düştüğü Gaziantep'te, öğretmenler, yürüttükleri çalışmalarla salgınla mücadelede önemli rol üstleniyor.

Kentteki Kovid-19 salgınının yayılımının engellenmesi ve vaka artışlarının düşürülmesi amacıyla başta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ortak çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler de kentteki salgınla mücadelede yer alarak, mart ayından itibaren önemli çalışmalara imza attı.

Vatandaşa ulaşılması açısından büyük önem taşıyan öğretmenler, İl Müdürü Yasin Tepe'nin öncülüğünde video konferans yöntemiyle öğrenciler ve velilileriyle bir araya gelerek, salgın açısından eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Yaptıkları görüşmelerle velilerin vasıtasıyla çok sayıda vatandaşa ulaşan öğretmenler, büyük bir hassasiyetle görevlerini yürütüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, salgının başlangıcından itibaren veli ve öğrencilere Kovid-19'a karşı bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yaptıklarını söyledi.