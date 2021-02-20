YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'teki PKK/KCK davasının görülmesine devam edildi

Gaziantep'teki PKK/KCK davasının görülmesine devam edildi

20.02.2021 00:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki PKK/KCK davasının görülmesine devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bölücü terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 91 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduklarını öne sürdü.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ifade ederek, sanıkların herhangi bir örgütsel faaliyetlerinin bulunmadıklarını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah İ, İsmail B, Mehmet Ö, Müslüm K, Selman T, Durri K, Güler E, Azime B, Cuma Ali T, Musa A. ve Hurşit B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklar B.Y, İ.A, M.A, R.E, T.A. ve H. S'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren heyet, diğer sanıkların yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

- Soruşturma safhası

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm K. ve DBP İl Başkanı Abdullah İ'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 61 sanık hakkında dava açılmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında, 14 Temmuz 2020'de düzenlenen ikinci operasyonda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa A. ve CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin 18'i tutuklanmıştı. Devam soruşturma kapsamında 30 sanık hakkında açılan dava, 61 sanıklı ana dava ile birleştirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:06
Öğle
12:49
İkindi
15:53
Akşam
18:22
Yatsı
19:37

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Ferda Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Korkmaz Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Zeytin Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Pandemi sürecinde çocuklar spor yaparak eğleniyor

Pandemi sürecinde çocuklar spor yaparak eğleniyor

GAÜN araştırmacıları bilgi günü etkinliğinde buluştu

GAÜN araştırmacıları bilgi günü etkinliğinde buluştu

Gaziantep'te 28 yıllık eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadına 24 yıla kadar hapis istemi

Gaziantep'te 28 yıllık eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadına 24 yıla kadar hapis istemi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi sporcuları uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ediyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi sporcuları uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ediyor

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.