Gaziantep'teki PKK/KCK davasının görülmesine devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bölücü terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile görevden uzaklaştırılan 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 91 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduklarını öne sürdü.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ifade ederek, sanıkların herhangi bir örgütsel faaliyetlerinin bulunmadıklarını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah İ, İsmail B, Mehmet Ö, Müslüm K, Selman T, Durri K, Güler E, Azime B, Cuma Ali T, Musa A. ve Hurşit B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklar B.Y, İ.A, M.A, R.E, T.A. ve H. S'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren heyet, diğer sanıkların yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.