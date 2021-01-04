Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bölücü terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Şevin Coşkun da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık CHP Şehitkamil Meclis üyesi Adnan E, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütünün siyasi bir tanım olduğunu savundu.

Mahkeme Başkanı Ali Çelenk'in "PKK silahlı terör örgütü değil mi?" sorusunu ise sanık Adnan E, terör örgütü kavramının tartışmalı bir konu olduğunu öne sürdü.

Sanık Adnan E. terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin örgütün yönlendirmesiyle avukatlığını üstlendiği yönündeki iddiaları da reddetti.

Tutuklu sanık Hasan S, savunması sırasında terör örgütü elebaşına "sayın" demesi üzerine Başkan Çelenk tarafından uyarıldı.