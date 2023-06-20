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Gaziantep'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

20.06.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tır, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Mehmet Avşar'ın kullandığı 61 AAY 613 plakalı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Mehmet Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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