Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 374 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 27 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.
Bu kapsamda belirlenen birçok adres ve şahsa yönelik aramada, 3 kilo 273 gram bonzai, 2 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 671 gram sentetik uyuşturucu, 256 gram esrar, 153 uyuşturucu hap, 40 kök kenevir bitkisi ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 374 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 350'si ise serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz