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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.02.2020 15:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, "uyuşturucu kullanmak ve satmak" suçlamasıyla 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 13 gram eroin, 46 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 30 gram esrar, 34 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 61 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Operasyon Uyuşturucu

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