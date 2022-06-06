Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçların engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 2 adres ve bir araçta arama yapan ekipler, 2 kilo 160 gram likit amfetamin, 485 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, bir miktar skunk ve esrar ele geçirdi.

Operasyon gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

