YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 86 gram uyuşturucu, 131 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
06:59
Öğle
12:20
İkindi
15:06
Akşam
17:30
Yatsı
18:48

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Bodur Eczanesi
Sehitkamil
Dostlar Eczanesi
Sehitkamil
Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.