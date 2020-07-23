Gaziantep'ten 7 kente maske desteği

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "15 Günde 15 Milyon Maske Kampanyası" kapsamında GAİB'in temsilciliklerinin bulunduğu çevre illere 750 bin tek kullanımlık maske gönderildi.

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, üretici üyelerinden temin ettiği dokumasız kumaşlarla dikilen maskelerin vatandaşlara ulaştırılması için organizasyonu üstlenen GAİB, temsilciliklerinin bulunduğu iller için maske üretilmesi konusunda da Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde destek veriyor.

Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin temsilciliklerinin bulunduğu Kahramanmaraş'a 175 bin, Adıyaman'a 25 bin, Malatya'ya 100 bin, Diyarbakır'a 50 bin, Mardin'e 300 bin, Cizre'ye 25 bin, Şanlıurfa'ya 50 bin ve Kilis'e 25 bin olmak üzere toplam 750 bin tek kullanımlık maske törenin ardından ilgililere yollandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, maskelerin gönderimi için düzenlenen törende, maske üreterek halkın sağılığı için önemli bir adım atıldığına dikkati çekti.