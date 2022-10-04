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Gaziantep'ten eylül ayında 957 milyon dolarlık ihracat

04.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'ten eylül ayında 957 milyon dolarlık ihracat

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'ten eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kentten eylül ayında 957 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Ünverdi, ocak-eylül dönemindeki ihracatın ise 7 milyar 739 milyon 712 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Ünverdi, Gaziantep'in hem aylık hem de dönem bazında ihracatta 6. sırada yer aldığına dikkati çekerek, "Küresel koşullar, artan maliyetler ve uluslararası ticaretin zorlaştığı bir dönemde, alın teri ve büyük özveriyle ihracatımızın artmasını sağlayan tüm sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel gerilimlerin ekonomileri olumsuz etkilediğini ve buna bağlı olarak uluslararası ticaretin yavaşladığını dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:

"Maalesef tüm dünyada ekonomik koşullar her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Ülkemiz ve şehrimizin ihracatının yüzde 50'lik kısmını yaptığımız AB ülkelerinde ise ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Rusya'nın bu bölgelere doğal gazı tümüyle kesmesi ile tedirginlik daha da arttı. Belirsizlik nedeniyle Avrupa bölgesinde insanlar alımlarını asgari düzeye indirdi. Bu sebeple AB pazarındaki daralma karşısında diğer pazarlarımızı daha da geliştirerek pazar payımızı artırmalı ve alternatif pazarları daha iyi değerlendirmeliyiz. Tabii risklerle birlikte fırsatları da iyi okumamız gereken bir süreç yaşıyoruz. Enerji sıkıntısı nedeniyle AB ülkelerinde üretim de yavaşlayacak ve bu noktada hem şehrimiz hem de ülkemiz AB'ye en yakın ülke olarak öncelikli tedarikçi olabilir."

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İhracat gaziantep sanayi odası

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