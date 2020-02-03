Gaziantep’ten Ocak ayında ihracat arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten Ocak ayında yüzde 5,3 oranında artışla 616 milyon 491 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Ünverdi, Gaziantep’in bu rakamlarla en yüksek Ocak ayı ihracatına ulaştığını ve iller bazında en fazla ihracat yapan 6. kent olduğunu belirtti.

Açıklamasının başında İdlib’deki kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet dileyen Ünverdi, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Askerimizin ayağına taş değdirmesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, ülkemiz gereğini yapacaktır. İdlib’te şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yüce milletimize baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

2019 yılında 7,5 milyar dolar seviyesinde ihracatla rekor kıran Gaziantep’in 2020 yılının ilk ayına da ihracatını artırarak başladığını dile getiren Ünverdi, “Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Gaziantep’ten 585 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmişti. Bu yıl 616 milyon 491 bin dolar ihracat ile en yüksek Ocak ayı ihracatına ulaştık. Bu başarının mimarı olan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve emeği olan herkesi yürekten kutluyorum. 2020 yılına güzel rakamlarla başladık, inşallah başarılarla devam eder ve yılsonunda yeni bir rekora daha imza atarız” dedi.

Gaziantep’in Ocak ayında en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracatını en fazla artıran 5. il olduğunu kaydeden Ünverdi, Ocak ayında Sakarya’nın ihracatını yüzde 25,9, İzmir’in yüzde 12,9, İstanbul’un yüzde 6,7, Bursa’nın yüzde 6,0, Gaziantep’in ise yüzde 5,3 oranında artırdığını söyledi.

Ülkeler bazında ise Gaziantep’ten en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Irak, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve İtalya olduğunu dile getiren Ünverdi, Ocak ayında Gaziantep’ten Venezuela’ya ihracatın yüzde 222,2, Cibuti’ye yüzde 90,1, Yemen’e yüzde 77,8, Somali’ye yüzde 57,4, Polonya’ya yüzde 49,6, ABD’ye ise yüzde 39,3 oranında arttığını aktardı.

Ünverdi, en fazla ihracatın olduğu sektörlerin ise halı, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ile çelik ürünleri olduğunun altını çizdi.

