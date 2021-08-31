YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'ten selin etkilediği Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi

Gaziantep'ten selin etkilediği Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi

31.08.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'ten selin etkilediği Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinden Kastamonu'daki selde zarar görenlere, içerisinde gıda ve temizlik ürünleri bulunan yardım tırı gönderildi.

Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan, içerisinde gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu yardım tırı, Nizip Belediyesi önünde düzenlenen törenle Kastamonu'ya uğurlandı.

Törende konuşan Kaymakam Kemal Şahin, geçen hafta gönderilen ilk yardım tırının içerisinde yağ ve bulgur olduğunu ikinci tırda ise yine yağ, sabun ve temel ihtiyaç malzemelerinin olduğunu ifade etti.

Toplanan yardımların hayırseverlerin katkısıyla oluştuğunu belirten Şahin, "Nizip ilçesi olarak sel felaketinin derinden etkilediği Kastamonu için harekete geçtik. Bu kapsamda hayırseverlerimizin desteğiyle ikinci yardım tırımızı bölgeye göndereceğiz. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni eder kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından yaraların sarılması için ilçe genelinde başlayan yardım seferberliğinin devam ettiğini söyledi.

Bir ay içerisinde bölgeye ikinci yardım tırının uğurlandığını aktaran Sarı, şöyle konuştu:

"İlk etapta içerisinde bulgur ve yağ bulunan bir tır yardım malzemesi topladık. Vatandaşlarımızın da desteğiyle temin etmiş olduğumuz yardımları dualarla afet bölgesine gönderdik. Yine hayırseverlerimizin desteğiyle toplanan temizlik ve gıda ürünlerinin bulunduğu ikinci yardım tırımızı bölgeye göndereceğiz. Biz acılı günlerde birbirimizin yanında olmayı seven bir milletiz. Yardım bir tarafa birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok önemli. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyor ve bu yardımlara katkı sunan değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
PARTNEREline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdıEline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tıp fakültesi kurulacakGaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine tıp fakültesi kurulacak
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kastamonu

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:29
Sabah
05:53
Öğle
12:36
İkindi
16:15
Akşam
19:09
Yatsı
20:27

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Çelikkıran Eczanesi
Sehitkamil
Eren Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Mercan Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Alper Şahin Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.