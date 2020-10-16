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Gaziemir Belediyesine 2021 yılı için 195 milyonluk bütçe

İZMİR HABERLERİ  | 16.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesinin 2021 yılı gelir-gider bütçesi, 195 milyon lira olarak kabul edildi.Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Gaziemir Belediye Meclisinin ekim ayı üçüncü toplantısında, 2021 yılı gelir-gider bütçesi ve performans planı görüşüldü.

Gaziemir Belediyesinin 2021 yılı gelir-gider bütçesi, 195 milyon lira olarak kabul edildi.
Gaziemir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Gaziemir Belediye Meclisinin ekim ayı üçüncü toplantısında, 2021 yılı gelir-gider bütçesi ve performans planı görüşüldü. Gaziemir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Yapar, 2021 yılı performans programı ve bütçe tasarısı hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.
Gelecek yılın performans planlarını anlatan Yapar, 79 performans hedefi ile 81 proje ve faaliyet hedeflendiğini, bu çalışmalar için 195 milyon liralık kaynak ihtiyacı olduğunu dile getirdi. İrfan Yapar’ın sunumunun ardından bütçe mecliste görüşüldü. Gaziemir Belediyesi’nin Stratejik Planı hedefler çerçevesinde hazırlanan bütçede en büyük pay yatırımcı müdürlüklere ayrıldı.
Toplantıda, mecliste grubu bulunan partiler, performans planı ve 2021 yılı bütçesiyle ilgili görüşlerini dile getirdi.
Bütçenin gerçekleşme oranının gelire ve tahsilâta bağlı olduğunu vurgulayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “2020 bütçesinin gidişatını görüyoruz. 2021’de de gidişatımız ile ilgili hem meclis üyelerini hem de Gaziemir’i bilgilendireceğiz. Bu yıl mayıs ayında gelirlerimiz yüzde 50 kesildi. Tahsilâtlarla ilgili sıkıntılar yaşadık. Af yasalarıyla, inşaat sektörünün zor duruma düşmesiyle beklediğimiz gelirler gerçekleşmedi. Korkum bu sürecin 2021 yılı içinde de aynı şekilde devam etmesi. Belediye bütçeleri kötü de genel bütçeler çok mu iyi? Ülkenin içinden geçtiği durumu hep birlikte yaşıyoruz. Bu pandemi süreci sadece bizi değil Türkiye Cumhuriyeti’ni değil tüm dünyayı etkiledi” dedi.
Konuşmaların ardından 2021 yılı performans programı ve gelir-gider bütçesi AK Parti ve MHP’li üyelerin ret oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi.
Başkan Arda, oylamanın ardından yaptığı kapanış konuşmasında, 195 milyonluk bütçenin hayırlı olmasını diledi.

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