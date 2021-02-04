Gaziemir-Japonya dostluğu başlıyor

Japonya ile ekonomik, kültürel ve diplomatik ilişkiler kurulması için Japon Milletvekili Yoiçiro Aoyagi ile bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Daha güçlü ilişkiler kurarak kentlerimizin potansiyelini birlikte geliştirebiliriz” dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Türk-Japon ilişkilerinin başlangıcının 130. yılı etkinlikleri kapsamında, Anayasal Demokrat Parti Kanagawa Eyaleti Milletvekili Yoiçiro Aoyagi ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantıda; kültürel etkileşim, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve finans ilişkilerinin güçlendirilmesi, yerel yöneticiler arasında güçlü iş birliklerinin kurulması, yakın gelecekte kardeş şehir ilişkilerinin kurulması, Japon kültür festivalinin yapılması gibi konu başlıkları ele alındı.

"Türkiye ve Japonya ilişkileri 130 yıllık köklü bir geçmişe dayanıyor"

Kültürler arası etkileşime büyük önem verdiklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kentler arasında ekonomi, kültür ve eğitim alanında iş birliklerinin yapılması için çalıştıklarını söyledi. Başkan Halil Arda, “Türkiye ve Japonya ilişkileri 130 yıllık köklü bir geçmişe dayanıyor. Coğrafi olarak aramızda binlerce kilometre olsa da kalplerimiz çok yakın. Yoiçiro Aoyagi ile tanıştığım için çok memnunum. Deprem ve sel felaketi ile ilgili duyguları için teşekkür ediyorum. Dayanışma kelimeleri bizi çok mutlu ediyor. Japon toplumu ile benzeştiğimiz çok nokta var. Aile yapılarımız çok güçlü, çok köklü geçmişlere sahibiz, derin bir kültürden besleniyoruz. Japon ailelerini yakından tanıyorum. Benim arkadaşımın eşi Japon ve Tokyo’da yaşıyorlar. Olimpiyat Oyunları düzenlenseydi ben de Tokyo’ya giderek olimpiyatları takip edecektim. Benim ilçemden de artistik jimnastik dalında yarışacak bir sporcumuz vardı. Ben de onu izlemek için ilk defa Japonya’ya gidecektim. Korona virüsü nedeniyle gerçekleşmedi, çok üzgünüm” diye konuştu.

Toplantıda Gaziemir hakkında detaylı olarak bilgi veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kentler arasında güçlü ilişkiler kurulmasına büyük önem verdiğini belirtti. Japonya ile Gaziemir arasında kültürel ve ekonomik ilişkiler kurmak istediklerini dile getiren Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Covid-19 maalesef tüm dünyayı etkiledi, tüm dengemizi bozdu. Dünya yeni bir yöne evriliyor. Bir taraftan hastalıklar bir taraftan küresel ısınma. Online olarak Yoiçiro Aoyagi ile tanışmış olmamız ve bir ilişkinin doğacak olması beni son derece mutlu etti. İzmir yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip, 8 bin 500 yıllık geçmişi olan, birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir kent. Benim ilçem Gaziemir de metropol ilçe. İçerisinde İzmir şehrinin havalimanını barındırıyor. Aynı zamanda ESBAŞ ve Fuar İzmir ilçemiz sınırlarında. Ben ilçemizin, İzmir’in dünyaya açılan kapısı olduğunu söylüyorum. İki ülke arasında kent diplomasisini daha çok önemsiyorum. Bu ilişkinin başlamış olmasını, birbirimizi tanımış olmayı çok anlamlı buluyorum. Bu fırsat için Yoiçiro Aoyagi’ye çok teşekkür ediyorum.”