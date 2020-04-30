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Gaziemir’de bin 200 aileye gıda yardımı

İZMİR HABERLERİ  | 30.04.2020 10:44 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ekonomik dar boğaza düşen 520 aile ile belediyenin yardımlarından düzenli olarak yararlanan 680 aileye kuru gıda yardımı yaptı.

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ekonomik dar boğaza düşen 520 aile ile belediyenin yardımlarından düzenli olarak yararlanan 680 aileye kuru gıda yardımı yaptı. Nisan ayında bin 200 aileye yardım eli uzatan belediye, vatandaşların Ramazan ayını huzurlu geçirmelerine destek oluyor.
Gaziemir Belediyesi, toplumu birçok yönden olumsuz etkileyen korona virüs salgınıyla mücadelede vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Belediye, salgın nedeniyle gelirini kaybeden vatandaşlara gıda yardımı yaparak destek oluyor. Belediyeye başvuru yaparak destek isteyenler için hazırlanan ve içerisinde temel gıdaların yer aldığı koliler belediye personeli tarafından vatandaşın evine ulaştırılıyor. Nisan ayında süreç mağduru 520 aileye destek veren belediye, Ramazan ayı boyunca da gıda kolisi dağıtımını sürdürecek.
Gaziemir Belediyesi, ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediği ailelere de düzenli olarak sosyal yardım veriyor. Sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvuru yapan, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve resmi kurumlardan gerekli belgeleri getiren ailelere düzenli olarak ayni yardım yapılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtaç durumda olduğu belirlenen 680 aileye düzenli olarak destek veriliyor.

Virüsün ekonomik etkileriyle mücadele
Korona virüsün neden olduğu sorunlarla mücadele eden vatandaşlara çok yönlü destek olduklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, salgının ekonomik etkileriyle mücadelede de vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Başkan Halil Arda, “Korona virüs salgının hayatımızı birçok yönden etkileyeceği öngörüsüyle hizmet çeşitliliğimizi arttırdık. Virüsün ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerini en aza indirmek için yurttaşlarımızın yanında yer alıyor, onlara destek oluyoruz. Salgın nedeniyle işini, gelirini kaybeden ve bu yüzden ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerimize gıda yardımında bulunuyoruz. Bu salgın bitene kadar ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını evlerine kadar götürerek onlara destek olmaya devam edeceğiz. Nisan ayında bin 200 aileye gıda yardımı yaptık ve yurttaşlarımızın Ramazan ayına sıkıntısız başlamalarına katkı koyduk. Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlarımıza yardımlarımızı sürdürerek Ramazan ayında dayanışmayı çoğaltacağız” diye konuştu.

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