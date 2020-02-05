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Gaziemir’de Halk Günü uygulaması

İZMİR HABERLERİ  | 05.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, yoğun çalışma programı nedeniyle randevu taleplerine yetişemeyince düzenlediği Halk Günü ile makamında vatandaşların isteklerini dinledi.Görev süresinin başlamasından bu yana geçen 10 aylık sürede yoğun çalışma temposu içine giren ve Gaziemir için yeni projeler üreten Başkan Halil Arda, şeffaf yönetim anlayışı gereği makamının kapısını tüm Gaziemirlilere açtı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, yoğun çalışma programı nedeniyle randevu taleplerine yetişemeyince düzenlediği Halk Günü ile makamında vatandaşların isteklerini dinledi.
Görev süresinin başlamasından bu yana geçen 10 aylık sürede yoğun çalışma temposu içine giren ve Gaziemir için yeni projeler üreten Başkan Halil Arda, şeffaf yönetim anlayışı gereği makamının kapısını tüm Gaziemirlilere açtı. 7’den 70’e yurttaşlar, taleplerini iletmek için Halk Günü’nde Başkan Arda’nın makam odasında buluştu.
Gaziemirlilerin ilgisini çeken Halk Günü uygulamasının ilk gününde Başkan Arda, 200’e yakın vatandaşla görüştü. Konuklarını kapıda karşılayan Arda; tüm Gaziemirlilerin isteklerini, şikâyetlerini ve önerilerini dinledi; notlar aldı. Taleplere çözüm önerileri getiren Başkan Arda, buluşmayla ilgili şunları söyledi: “Gaziemir Belediyesi olarak düzenlediğimiz ilk halk günümüzde vatandaşlarımızla buluştuk. Çocuğundan yaşlısına kadar 200’e yakın vatandaşımızı dinledik. Beraber çay içtik. Onların sorunlarını çözmek için notlar aldık. Okulundan çıkıp gelen öğrencilerimiz de Halk Günü’ne katıldı. Farklı ilçelerden bizimle tanışmak için gelenler oldu. Ülkemizin en büyük sorunlarından birinin istihdam olduğunu bu toplantıda bir kez daha gördük. Şeffaf yönetim anlayışımız gereği her ayın ilk salı günü yurttaşlarımız ile makamımda buluşmaya, onların isteklerine karşılık vermeye devam edeceğim. Vatandaşlarımızla buluşmaktan son derece mutlu oldum.”

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