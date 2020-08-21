Gaziemir’de iyiliğin kapısı “Sosyal Market” açıldı

Gaziemir Belediyesinin iyiliğe yön veren projesi Sosyal Market, düzenlenen tören ile açıldı. İhtiyaç sahiplerine hizmet vermek için yaşama geçirilen Sosyal Market’in açılışında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Hayal ettiğim bir projeyi hayata geçirdiğim için çok mutluyum, çok gururluyum” dedi. Gaziemir Belediyesinin pusula belediyecilik anlayışıyla yaşama geçirdiği “Sosyal Market” dün kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşma yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Sosyal Market” projesinin hayata geçirilmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Arda “Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Bir o kadar da duygu yüklüyüm. Sosyal Market benim hayalimdeki bir proje. Bu projeyi hayata geçirmek en büyük hedeflerimden birisiydi. Pandemi sürecinde bunun ne kadar önemli olduğu ve ayağı yere basan bir proje olduğu ortaya çıktı. Bu konuda bize güvenen ve destek olan, uzun yıllardır Gaziemir’e destek olan EŞBAŞ CEO’su Faruk Güler başta olmak üzere tüm katkı verenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

“İyilikler kazansın”

Sosyal Market aracılığıyla hayırseverlerin yaptıkları gıda, temizlik malzemesi ve giysi bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getiren Başkan Arda; Gaziemirlileri, İzmirlileri, hayırseverleri Sosyal Market’e sahip çıkmaya, destek vermeye davet etti. Sosyal Market’in işleyiş sistemini anlatan Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkede sosyal market benzeri birçok uygulama hayata geçirilmeye çalışıldı ancak bu farklı bir proje. İlk kez ürünlerin üzerinde fiyat yerine puanlama olan bir market. Pandemi süreci gösterdi ki, İzmirliler yardımlaşmada çok güçlü. Tunç Başkanıma ve Neptün Hanıma teşekkür ediyorum. Onların öncülüğünde İzmirliler pandemi sürecinde oldukça başarılı bir süreç geçirdiler. Bu sürekliliği olan bir proje. Katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün Gaziemirli ve hayırsever vatandaşları sosyal markete sahip çıkmaya davet ediyorum. İyi ki varsınız, iyilikler kazansın” ifadelerini kullandı.

“Bundan daha iyi bir proje olabilir mi?”

Korona virüs salgını nedeniyle dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin ortaya çıktığına vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de pandemi süreci ile birlikte en önemli projenin yardımlaşma olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Başkan Soyer “Bizlere ’en büyük projen ne?’ diye sorulduğu zaman buna cevap vermekte zorlanırız. Ancak iyilikten, dayanışmadan daha iyi bir proje olabilir mi? Az önce bir toplantı yaptık ve Gaziemir için çok büyük heyecanlarımız var. Örneğin Gaziemir Metrosu. Bununla ilgili değerli başkanım detayları sizinle ileriki süreçlerde paylaşacak. Gaziemir Metrosu için jeolojik etüt çalışmaları şu an devam ediyor. Ben buradan sadece teşekkür etmek istiyorum. İsmini bilmediğimiz birçok kardeşimiz ve hemşehrimiz elini cebine atıyor ve bir şeyler yapmanın heyecanını yaşıyor. Bu pandemi süreci hepimize gösterdi ki dayanışmak zorundayız. Aksi takdirde bu tür sorunların tahribatları çok daha büyük oluyor. Ben bu projeyi başaran, dayanışma ruhunu diri tutan, bu kadar somut bir şekilde hayata geçiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda Hanımefendiye, elini taşın altını sokup bu projeye destek olan ESBAŞ CEO’su Dr. Faruk Güler ile Sosyal Market’e destek veren hayırseverlere yürekten teşekkür ediyorum. Bize insan olduğumuzu hatırlatan ve atalarımızın kadim öğretisini geleceğe taşımamızı sağlayan tek şeyin omuz omuza dayanışma olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyilik kazansın” diye konuştu.