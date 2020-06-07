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Gaziemir’de Kadın Danışma Merkezi tekrar faaliyette

İZMİR HABERLERİ  | 07.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgını nedeniyle bir süredir hizmet vermeyen Gaziemir Belediyesinin Kadın Danışma Merkezi, psikolojik danışmanlık, sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetlerini tekrar faaliyete geçirdi.Kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla tekrar faaliyete başlayan Gaziemir Belediyesinin Kadın Danışma Merkezi, hizmetleriyle salgın sürecinde zor günler yaşayan vatandaşlara destek verecek.

Korona virüsü salgını nedeniyle bir süredir hizmet vermeyen Gaziemir Belediyesinin Kadın Danışma Merkezi, psikolojik danışmanlık, sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetlerini tekrar faaliyete geçirdi.
Kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla tekrar faaliyete başlayan Gaziemir Belediyesinin Kadın Danışma Merkezi, hizmetleriyle salgın sürecinde zor günler yaşayan vatandaşlara destek verecek. Merkez bu kapsamda, bireylere kilo kontrolü, sağlıklı ve dengeli beslenme konularında bilgiler aktaracak. Salgın nedeniyle evlerinde kaldıkları için beslenme alışkanlıkları değişen ve kilo kontrolü konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olacak merkez, hizmet kapsamında bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını da anlatacak.
Öte yandan Gaziemir Belediyesi, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete uğrayan kadınların sorunlarına Kadın Danışma Merkezinde çare buluyor. Merkezde verilen psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetiyle kadınlar sorunlarını aşıyor, çaresizlikten ve yalnızlıktan kurtuluyor.
Gaziemirli kadınlar, Kadın Danışma Merkezinden randevu alarak psikolojik ve hukuki sorunlarının çözümü için sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve avukatla ücretsiz görüşebiliyor. Merkeze başvuran kadınlarla önce sosyal hizmet uzmanı görüşüyor. Bu görüşmenin ardından sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılan değerlendirme sonucu danışan, psikolog ya da avukata yönlendiriliyor. Danışanlarla yapılan görüşmeler tamamen gizli tutulurken, başvuru konularıyla ilgili istatistikler tutuluyor. En çok destek istenen konular, istatistikler ve kadınların doldurduğu hizmet talep formları ile belirlenerek eğitim seminerleri de düzenleniyor.
Merkezde görev yapan sosyal hizmet uzmanı ve psikolog tarafından verilen bu eğitimler sayesinde kadınların kişisel gelişimlerine katkı sağlanırken, sorularına da cevap bulunuyor.
Kadın Danışma Merkezinde verilen hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin ise 0232 999 0 251-1820 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabileceği ifade edildi.
Psikologla görüşüp destek almak isteyenlerin ise 0232 999 0 112- 1856 numaralı telefonu arayabileceği ifade edildi.

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