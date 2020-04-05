Gaziemir’de kamulaştırma atağı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, görev süresinin ilk yılında belediye bütçesini disiplin altına aldı, 19 yeni temizlik aracı satın aldı ve kamusal alanları genişletti.

31 Mart yerel seçimlerini kazanan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, görev süresinin bir yılını geride bıraktı. Başkan Halil Arda göreve geldikten sonra ilk iş olarak belediye bütçesini kontrol altına almak ve bütçe disiplini sağlamak için adımlar attı. Başkan Arda, sürdürülebilir mali bir yapı oluşturmak için bir dizi çalışmayı hayata geçirdi.

"Gaziemirlinin çıkarlarını gözettik"

Doğup büyüdüğü kentin belediye başkanı olduğu için çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu dile getiren Başkan Halil Arda, “Dedemin kurucu belediye başkanı olduğu ilçemin belediye başkanı olmak benim için en büyük gurur. Göreve gelir gelmez Gaziemirlinin çıkarlarını gözeterek projeler hayata geçirdik. İlk iş olarak belediyemizin mali yapısını kontrol altına alarak bütçe disiplini sağlamak için adımlar attık. Belediye bütçesine büyük yük getiren temizlik aracı kiralama sistemine son vererek 19 yeni araç satın aldık. Geri dönüşüm atıklarının toplanması için ihaleye çıktık ve bu ihale sonucunda yıllık yaklaşık bir milyon liralık yeni bir gelir kalemi oluşturduk. Kamusal alanları genişletme kararı doğrultusunda belediye mülklerini kendi bünyemizde işleterek yurttaşlarımıza ucuz kaliteli hizmet sunmak için çalışmalar ürettik. İlçemizin en eski yapılarından birini 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırdık. Tarihi yapıyı restore ettikten sonra kültür evi olarak hizmete sunacağız. Sarnıç bölgesinde yaşayan yurttaşlarımızın kanayan yarası haline gelen tapu ve ecrimisil sorununun çözümü içim çalışmalar yaptık, vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Girişimlerimiz sonucunda ecrimisiller durduruldu” diye konuştu.