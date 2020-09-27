Gaziemir’de kurs kayıtları başlıyor

Gaziemir Belediyesi’nin 15 branşta düzenlediği spor kursları ile yine 15 branşta düzenlediği kültür sanat kurslarının kayıtları 28 Eylül Pazartesi günü başlayıp 9 Ekim Cuma günü sona erecek. Kurslar, pandemi kurallarına uyularak, gerekli tedbirler alınarak 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Gaziemir Belediyesi’nin 2020 - 2021 kış dönemi kurslarına kayıtlar 28 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Kurslara katılmak isteyen yurttaşlar 28 Eylül tarihinden başlayarak 9 Ekim’e kadar gaziemir.bel.tr/kurs adresini ziyaret ederek çevrimiçi kayıt yaptırabilecek. Kurs kontenjanları korona virüs salgını nedeniyle sınırlı tutulacak. Kurslar; sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik kuralları başta olmak üzere pandemi kurallarına uyularak 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Salgın nedeniyle sınıf mevcudunun sınırlı tutulacağı kurslarda, kursiyerlere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılacak, kursiyerler dersliğe ateşleri ölçülerek alınacak. Derse katılan kursiyerlerin isimleri kayıt altına alınacak ve arşivlenecek. Sınıflar düzenli olarak ULV cihazıyla dezenfekte edilecek. Derslerden sonra derslikler 30 dakika boş bırakılıp havalandırılacak. Kurslarda verilen hizmet kalitesini artırmayı ve kursların sürekliliğini sağlamayı amaçlayan belediye; kursa kayıt yaptıran vatandaşların aidiyet duygusunun artması ve kursa katılım devamlılığının sağlanması için kursiyerlerden aylık 20 lira ücret alacak. Boccia kursu ise ücretsiz olacak.

Her yaş için 15 kültür sanat kursu

Belediyenin kültür sanat kursları kapsamında tiyatro, kukla yapım atölyesi, fotoğrafçılık, karikatür, resim, seramik, çocuk korosu, popüler müzik korosu, Türk halk müziği korosu, Türk sanat müziği korosu, gitar, keman, bağlama ve perküsyon olmak üzere 15 farklı branşta kurs verilecek. Kurslar Atatürk Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve 23 Nisan Kültür Evi’nde düzenlenecek.

Kültür sanat kurslarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0549 232 25 12 numaralı telefondan Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ne ulaşarak sorularına cevap bulabilecek.

8 merkezde 15 spor kursu

Mustafa Kemal Atatürk Çok Amaçlı Spor Salonu, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, ESBAŞ Spor Salonu, İlçe Stadı, Sevgi Mahallesi Spor Tesisi, Aktepe Halı Saha, GAZİDEK Sarnıç Şubesi, İlçe Stadı Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek spor kurslarında basketbol, voleybol, futbol, badminton, atletizm, okul öncesi hareket eğitimi, jimnastik, aerobik, pilates, yoga, rehabilitasyon jimnastiği, bale, halk dansları, satranç ve boccia dallarında eğitim verilecek.

Kurslardan yararlanmak ve kursların detaylarını öğrenmek isteyenler, 999 0 251 numaralı telefonu arayıp 1210 dahilisini çevirerek Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nden detaylı bilgi alabilecek.

