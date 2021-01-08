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Gaziemir’de sokağa çıkma kısıtlamalarında can dostlar unutulmuyor

İZMİR HABERLERİ  | 08.01.2021 11:06 | Son Güncelleme

Korona virüsü tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmayan Gaziemir Belediyesi, can dostların mama ve suya ulaşabilmesi için destek oluyor.Gaziemir Belediyesi, pandemi sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmayan Gaziemir Belediyesi, can dostların mama ve suya ulaşabilmesi için destek oluyor.
Gaziemir Belediyesi, pandemi sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı. Salgın nedeniyle vatandaşların evde kalması, sokağa çıkma kısıtlamalarının ilan edilmesi, kafe, restoran gibi işletmelerin kapalı olması nedeniyle hayvanların aç ve susuz kalmaması için çalışma başlatan ekipler, ilçenin dört bir yanındaki mama odaklarına düzenli olarak mama bırakıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, park ve yeşil alanlar başta olmak üzere, sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği noktalara koyulan su odaklarına düzenli olarak su dolduruyor.
Veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının; kısırlaştırılma, salgın hastalıklara karşı aşılanma, sahiplendirilme, kimliklendirilip kayıt altına alınma, barınma, ilaçlanma ve tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, salgın sürecinde de sokak hayvanlarını unutmadıklarını dile getirdi. Bu dönemde sokak hayvanları için “Bir Kap Mama, Bir Kap Su” kampanyasını başlatarak vatandaşlardan sokak hayvanları için mama ve su bırakmalarını istediklerini söyleyen Başkan Arda, şöyle devam etti:
“Salgından korunmak için bizler eve kapanırken can dostlarımız sokakta aç kalmasın diye onlara mama ve su dağıtımını yoğunlaştırdık. Havaların soğuduğu bu zor günlerde sokakta yaşayan hayvanların aç ve susuz kalmasına izin veremeyiz. Ekiplerimiz, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde ilçemizin dört bir yanında sokak hayvanlarımız için düzenli olarak mama ve su dağıtıyor, onları asla yalnız bırakmıyor. Ekiplerimiz, onlar için mama ve su dağıtmaya devam edecek” dedi.

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