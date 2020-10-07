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Gaziemir’de unutanlar unutulmuyor

İZMİR HABERLERİ  | 07.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesinin sağlık çalışanları, pandemi nedeniyle hizmet veremedikleri Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi üyelerini ziyaret etti.Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi üyeleri ve onların aileleriyle bir araya gelen sağlık çalışanları, hastaların sağlık durumlarını kontrol etti, sorunlarını dinledi.

Gaziemir Belediyesinin sağlık çalışanları, pandemi nedeniyle hizmet veremedikleri Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi üyelerini ziyaret etti.
Alzheimer-Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi üyeleri ve onların aileleriyle bir araya gelen sağlık çalışanları, hastaların sağlık durumlarını kontrol etti, sorunlarını dinledi. Merkezde verilen hizmetle üyelerin hastalıklarının seyrini kontrol ederek hastalığın ilerlemesini önleyici çalışmalar yürüten ekip, korona virüs salgını nedeniyle hizmet veremedikleri hastaların ailelerine bilgilendirme yaptı. Ailelere Alzheimer ve demans hastaları için evde yapılabilecek çalışmaları anlatan sağlık ekibi, ailelere bu hastalar için uygulanacak fiziksel, zihinsel ve psikomotor aktivitelerin neler olduğu ve nasıl uygulanabileceğinin anlatıldığı "Alzheimer ve Siz" isimli kitapçığı armağan etti.

Alzhemier Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi
Gaziemir Belediyesinin sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Sağlık Köyü içerisinde hizmet veren Alzhemier Demans Danışma ve Dayanışma Merkezinde, 1. ve 2. evre Alzheimer ve demans hastalarına hizmet veriliyor. Merkezde Alzheimer ve demans hastalarının zihinsel ve fiziksel kapasitelerini koruyabilmek amacıyla aktiviteler yapılıyor. Gaziemir’de ikamet eden, günlük aktivitelerini ve ihtiyaçlarını yerine getirebilen, bulaşıcı hastalığı olmayan 1. ve 2. evre Alzheimer ve demans tanısı konmuş hastalar, merkezden yaş sınırlaması olmaksızın yararlanabiliyor. Alzhemier Demans Danışma ve Dayanışma Merkezine üye olan vatandaşlar, sabahları özel araçla ve sağlık çalışanı kontrolünde evlerinden alınıyor, merkezdeki aktivitelerin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

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