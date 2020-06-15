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Gaziemir’den “15 dakikanı ayır hayat kurtar” kampanyası

İZMİR HABERLERİ  | 15.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan azalmalar sonucu kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay’a destek vermek için harekete geçti.

Gaziemir’den “15 dakikanı ayır hayat kurtar” kampanyası

Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kan bağışlarında yaşanan azalmalar sonucu kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay’a destek vermek için harekete geçti. Gaziemir Belediyesi ile Kızılay iş birliğinde “15 dakikanı ayır hayat kurtar” çağrısıyla kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlenecek.
Belediye binasının zemin katında 18 Haziran Perşembe günü düzenlenecek kan bağış kampanyasında belediye personeli ile Gaziemirliler kan ve kök hücre bağışında bulunacak. 18 yaş ve 50 kilogram üstü olan; Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz ve AIDS hastalıklarına yakalanmamış, kanser tedavisi görmemiş, sürekli ilaç kullanılmasını gerektiren kronik bir hastalığı olmayan vatandaşlar, doktor kontrolünden geçtikten sonra bağış yapabilecek.

Başkan Arda’dan bağış çağrısı
Gaziemirlileri ve belediye personelini düzenli olarak kan bağışı yapmaya davet eden Belediye Başkanı Halil Arda, “Kızılay yetkilileri yaptıkları açıklamalarda salgın nedeniyle kan bağışı yapan insan sayısı azaldığı için kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünün dile getirdi. Biz de bunun üzerine harekete geçerek Kızılay’la birlikte kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledik. Belediye personelimizi ve yurttaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyorum. Bağış kampanyasına katılıp 15 dakikamızı ayırarak kök hücre ve kan bağışında bulunabilir, insanların hayatlarını kurtarabiliriz. Unutmayın; sizin 15 dakikanız, başkasının bir ömrü olabilir” diye konuştu

Gaziemir’den “15 dakikanı ayır hayat kurtar” kampanyası

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