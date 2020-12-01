Gaziemir’den Rafet Şenbaydur Parkı açıklaması

Gaziemir Belediyesi, Rafet Şenbaydur Parkı’ndaki ağaçların kesilmesine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklama yaptı.

Gaziemir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Atıfbey Mahallesi Rafet Şenbaydur Parkı’nda bulunan, devrilme tehlikesi ve gelişim bozukluğu olan 3 adet kızılçam ağacı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan resmi izin ile ekiplerimiz tarafından kesilmiş, üç adet yapraklı ağaç seyreltilerek alandan alınmıştır. Ağaçların belediyemiz tarafından katledildiğine dair bilinçli olarak yayılan söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Gaziemir’imizin tek bir dalına kıyamayacağımızın bilinmesini isteriz" denildi.

