Gaziemir’e Duyu Parkı müjdesi

Laatzen Duyu Parkı Yöneticisi Achtermann, Gaziemir Belediyesinde İklim Değişikliği ve Duyu Parkı konulu iki sunum gerçekleştirdi. Almanya’nın büyük ilgi gören Duyu Parkı projesinin benzeri Gaziemir için planlanıyor.

Dünyada yaşanan iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla Gaziemir Belediyesinde “İklim Değişikliği ve Duyu Parkı” sunumu gerçekleştirildi. Almanya’nın Laatzen kentinin Duyu Parkı yöneticisi Sven Achtermann’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, Gaziemir Belediyesinin yakın zamanda açmayı planladığı Duyu Parkı’nın da müjdesi verildi.

"Vizyon projelerinden biri"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın eşi Engelsizmir 2020 Yürütme Kurulu Fahri Üyesi Deniz Arda, Duyu Parkı projesinin Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi. Deniz Arda, Engelsizmir 2020 Komitesinde görev aldığını, burada yaptıkları çalışma ile İzmir’in sadece Duyu Parkı değil hortikülterel çalışmaya da ev sahipliği yapılacağını açıkladı. Arda, Engelsizmir 2020 Komitesi olarak bahçe terapisi uygulamalarının Türkiye’ye ve İzmir’e gelmesi için bilimsel çalışmalar yürüttüklerini de anlatarak “İklim değişikliği konusunun sadece doğa ile ilgili olmadığını, bu değişikliğin insanlar üzerinde de olumsuz etkilere neden olduğunu tespit ettik. Bunun için Yalnızlıkla Mücadele Birimi kurma kararı aldık. Dünyada her yıl 1 milyon kişi intihar ediyor. Bu sayı, savaş ya da kanser sebebiyle ölen insan sayısından bile fazla. İlçe olarak hem Yalnızlıkla Mücadele Birimi hem de Duyu Parkı’nda kurulacak bahçe terapisi alanları ile bağımlıların, engellilerin ve yaşlıların tedavilerine katkıda bulunmayı planlıyoruz. Bu park bizim hayal projemiz” dedi.

“Umutsuz değiliz”

Laatzen Belediyesi Duyu Parkı Yöneticisi Sven Achtermann da yaptığı sunumda, iklim değişikliğinin hızla gerçekleşmesindeki insan faktörüne vurgu yaptı. Dünyanın bu kötü gidişi daha fazla kaldıramayacağını belirten Achtermann, “Ancak durum umutsuz değil. İnsanlar artık çatılarında, balkonlarında yeşillik yetiştirip ürün elde etmeye başladılar. Seul şehrinin içinden geçen otobanlar kaldırılıp ormanlar oluşturulmaya çalışılıyor. Gideceğimiz yere yeşillikler içinden geçerek bisiklet ile ya da toplu ulaşım ile gitmeliyiz. Bunları yaparsak dünyaya verdiğimiz zararı yüzde 20 oranında azaltabiliriz” diye konuştu.

“Birlikte hareket etmeliyiz”

Doğanın büyük felaketlerden sonra tekrar yaşama dönebildiğini, bununla ilgili birçok örnek olduğunu da kaydeden Achtermann, “2019 insanların var olduğundan bu yana geçen en kötü seneydi. Ormanları kasıtlı olarak yakmaya son vermeliyiz. Buzullarda bilim insanlarının tahmininden daha yüksek bir erime olduğunu gidip yaptığımız testlerde gördük. Bu bölgelerde bitki örtüleri değişiyor. Canlıların besleneceği alanlar kayboluyor. Şu anda denizlerde yüzen plastiğin ağırlığı, denizlerdeki balıkların ağırlığından daha fazla durumda. Genç nesiller bu problemle başa çıkmalı. Onları çevre konusunda eğitmeliyiz. Yeni teknolojiler üretmeliyiz. Hangi ten rengine sahip olduğumuzun, hangi dine inandığımızın hiçbir önemi yok. Önemli olan birlikte hareket edebilmemiz. Lüks arabaları bırakmalıyız. Tüm insanlığın enerji ihtiyacını karşılayacak gücümüz varken biz bu paraları panzerlere, tanklara harcıyoruz. Bunu hep birlikte önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Gaziemir Duyu Parkı yakında açıklanacak

Achtermann, Laatzen kentinde 2002 yılından bu yana hizmet veren ve Gaziemir’de benzerinin kurulacağı Duyu Parkı ile ilgili de bilgileri katılımcılarla paylaştı. Başkan Halil Arda ile daha önce İzmir’de buluşarak ilçede nereye Duyu Parkı yapılabileceğini araştırdıklarını anlatan Achtermann; bunun için çok uygun ağaçlık bir bölge bulunduğunu, yakın zamanda Başkan Halil Arda’nın burayı açıklayacağını dile getirdi. Almanya’daki Duyu Parkı’nın sonradan oluşturulmuş yapay bir akarsuyun etrafına kurulduğunu, parkın içinde gastronomi alanından açık hava telefonuna, farklı duyulara hitap eden alanlardan sessiz ve sakin bölümlere kadar içinde birçok farklı deneyim imkânını barındırdığını söyledi. Parkta nikâh kıyılan bölümün de çok fazla ilgi gördüğünü kaydeden Achtermann, alanın farklı bir ışıklandırma sistemine sahip olduğunu, ağaçların aydınlatıldığını da açıkladı. Parkta engelliler için ayrılmış bir alanın da yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

“Gaziemir’de kurulacak parkta kreş harika olabilir. Aynı zamanda engelliler için ayrılmış alanların tüm parka yayılması sağlanabilir. Duyu objeleri için sponsorların desteği alınabilir. Bu da belediyeye önemli bir gelir olarak döner. Parkın yapılacağı alanın, özellikle tüm yurttaşların ulaşımını rahat sağladığı bir alan olmasına da özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Burası belli zaman sonra birçok canlıya da ev sahipliği yapacak. Canlılar buraya yuva yapacak.”

Gaziemir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in eşi Fatma Yetişkin, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın eşi Aslı Kayalar, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’ın eşi Necibe Duran, belediye meclis üyeleri, Gaziemir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sunay Yılmaz, Engelsizmir 2020 komite üyeleri, belediye yöneticileri, uzmanlar ve muhtarlar katıldı.

