Gaziemirli erkekler kadınların sesi oldu

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için kamera karşısına geçen Gaziemirli erkekler, kadınlara uygulanan şiddete dikkat çekti, “Kadına şiddete ‘dur’ de” mesajı verdi.

Gaziemir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde özel bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında Gaziemirli erkekler kamera karşısına geçti. Filmde kadınlara uygulanan ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddete dikkat çekildi. Kadınların haklarını, erkeklerin sorumluluklarını hatırlatan Gaziemirli erkekler, şiddet içerikli erkek davranışlarını eleştirerek kadına yönelik şiddetin karşısında olduklarına vurgu yaptı. Kısa film, Gaziemir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Bu yıl 269 kadın öldürüldü"

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde özel bir film çalışması yaptıklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, filmde rol alan Gaziemirlilere teşekkür etti. Kadın cinayetlerine ve kadınlara yönelik şiddetin boyutlarına dikkat çeken Başkan Arda, “’Bu son olsun’ dediğimiz her kadın cinayetinde, yüreğimiz tekrar tekrar yanıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre bu yıl Türkiye’de 269 kadın öldürüldü. 152 kadın da şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi” dedi.