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Gaziemirli kadınlardan maske seferberliği

İZMİR HABERLERİ  | 01.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, belediyenin Cumhuriyet Semt Evlerinde düzenlediği kurslara katılan kadınlar ile Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, evlerinde başladıkları maske üretiminde bugüne kadar 4 bin maske dikmeyi başardı.Korona virüsü salgınına karşı mücadelede belediyeye ve Gaziemir’e katkı vermek isteyen kadınların gönüllü olarak başladıkları çalışmalar hızla ilerliyor.Cumhuriyet Semt Evlerinde düzenlediği kurslara katılan kadınlar ile Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, büyük başarı yakalayarak bugüne kadar 4 bin maske dikti.

Gaziemirli kadınlardan maske seferberliği

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, belediyenin Cumhuriyet Semt Evlerinde düzenlediği kurslara katılan kadınlar ile Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, evlerinde başladıkları maske üretiminde bugüne kadar 4 bin maske dikmeyi başardı.
Korona virüsü salgınına karşı mücadelede belediyeye ve Gaziemir’e katkı vermek isteyen kadınların gönüllü olarak başladıkları çalışmalar hızla ilerliyor.
Cumhuriyet Semt Evlerinde düzenlediği kurslara katılan kadınlar ile Gaziemir Üretici Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, büyük başarı yakalayarak bugüne kadar 4 bin maske dikti. Belediye tarafından temin edilen yıkanabilir kumaşlardan üretilen maskelerin, belediye personeline ve belediyeye hizmet almak için gelen vatandaşlara dağıtılmaya başlanacağı belirtildi. Geri kalan maskelerinde yine vatandaşlara dağıtılacağı, yıkanabilir kumaştan üretilen bu maskelerin tek kullanımdan sonra çöpe atılmayacağı, yıkandıktan sonra tekrar kullanabileceği ifade edildi. Kadınların maske üretim çalışmalarını ise mayıs ayı boyunca sürdüreceği bildirildi.

"Maske temin etmekte sıkıntı yaşayan Gaziemirlilere dağıtacağız"
Korona virüsten korunmada maske kullanımının önemi konusunda bilim insanlarının uyarılarını dikkate aldıklarının altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye çalışanlarına, belediyeye hizmet almak için gelen vatandaşlara ve pazar yerlerinde alışveriş yapanlara maske dağıttıklarını dile getirdi.
İnsanların virüsle mücadele konusunda önemli bir koruma aracı olan maskeye ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığını, bu sorunun çözümü için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Halil Arda, "Korona virüsü salgının önüne geçmek için maske kullanımın önemi doktorlar tarafından her gün anlatılıyor. Bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda maske kullanımı kamusal alanlarda zorunlu hale getirildi; ancak virüsten korunmada büyük önem taşıyan maskelere ulaşmak neredeyse imkânsız. Biz de belediye olarak yurttaşlarımız için büyük sorun haline gelen maskeye ulaşma konusunda çözüm üretmek için harekete geçtik. Gönüllü kadınlar ile el ele vererek maske üretimine başladık. Satın aldığımız yıkanabilir kumaşları kadınlara dağıttık. Onlarda bu kumaşlardan evlerinde maske dikmeye başladı. Gönüllü kadınların kumaştan ürettiği bu maskeler tek kullanımlık olmayacak, yıkanarak tekrar kullanılabilecek. Bu maskeleri belediye personelimize, hizmet almak için belediyeye gelen yurttaşlarımıza ve maske temin etmekte sıkıntı yaşayan Gaziemirlilere dağıtacağız. Evlerinde kalarak, hiçbir beklentileri olmadan, halkın sağlığı için gönüllü olarak maske dikimi yapan tüm kadınlara gönülden teşekkür ederim" dedi.

Gaziemirli kadınlardan maske seferberliği

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