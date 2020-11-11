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Gaziler Dağı Tabiat Parkı’nda ağaç dikim etkinliği düzenlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.11.2020 14:52 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Fidan Dikimi Kampanyası’ kapsamında Gaziler Dağı Tabiat Parkı’nda düzenlenen ağaç dikim törenine katıldı.Gebze’de ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Fidan Dikimi Kampanyası’ kapsamında Gaziler Dağı Tabiat Parkı’nda ağaç dikim töreni düzenlendi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Fidan Dikimi Kampanyası’ kapsamında Gaziler Dağı Tabiat Parkı’nda düzenlenen ağaç dikim törenine katıldı.
Gebze’de ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Fidan Dikimi Kampanyası’ kapsamında Gaziler Dağı Tabiat Parkı’nda ağaç dikim töreni düzenlendi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yangında yanan ağaçların yerine yeni fidanların dikildiği Gaziler Dağı’ndaki törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Baş Savcısı Erdal Kuruçay, Orman Bölge Şube Müdürü Asalettin Aksu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Ağaç dikimi töreninde kısa bir konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dikilen ağaçlarla yanan bölgenin hızla eski yeşil günlerine döneceğini dile getirdi.
Büyükgöz’ün ardından konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de ülke genelinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil alanların ve ormanların sayısının hızla arttığını ifade etti. Büyükgöz ve Kaymakam Güler, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve ekiplerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından katılımcılar, ağaçları toprakla buluşturdu.

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