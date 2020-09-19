YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Gaziler Günü Erzurum’da Kutlandı

Gaziler Günü Erzurum’da Kutlandı

ERZURUM HABERLERİ  | 19.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

19 Eylül Gaziler günü etkinlikleri Erzurum’da düzenlenen törenlerle kutlandı.19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile Gazi Mustafa Kemal’e "Mareşal ve Gazi" unvanının verildiği günün yıl dönümü Erzurum’da Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.

19 Eylül Gaziler günü etkinlikleri Erzurum’da düzenlenen törenlerle kutlandı.
19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararı ile Gazi Mustafa Kemal’e "Mareşal ve Gazi" unvanının verildiği günün yıl dönümü Erzurum’da Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
19 Eylül 2018 Gaziler Günü etkinliklerine Erzurum Valisi Okay Memiş, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.
Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Erzurum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci, “Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşımızın seyrini değiştirerek bu gün hür ve bağımsız Türk Devletinin yolunu açmıştır. TBMM 19 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesinde düşmanı bozguna uğratan kahraman ordumuzun Muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallık rütbesi ve Gazilik Ünvanı tevdi etmiştir. 19 Eylül İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da cepheden cepheye koşan bu güzel yurdu düşmandan temizleyerek bizlere armağan eden İstiklal Savaşı Gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül dünya barışı ve insanlık uğrunda Kore’de savaşan Türk’ün gücünü dünyaya bir kez daha ilan eden Kore Gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül Kıbrıslı soydaşlarımızı katliamdan kurtaran ve ada da Enosıs hayallerini Akdeniz’in karanlık sularına gömen Kıbrıs Gazilerimizin şeref günüdür. Gaziler günü bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür” dedi.
Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına Personel Üsteğmen Ümit Doğan, bir konuşma yaptı. Törenin ardından, protokol üyeleri Karskapı, Polis ve 15 Temmuz şehitliklerine geçerek şehit ve gaziler için dua etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sinan Akaydın Amedspor’da
Sinan Akaydın Amedspor’da
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
05:53
Öğle
12:14
İkindi
15:41
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Uzun Eczanesi
Palandoken
Defne Eczanesi
Yakutiye
Şükrüpaşa Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
İrlanda, Bulgaristan Ve Almanya’dan Gelen Öğretmenler Abdullah Bilge’yi Makamında Ziyaret Etti
İrlanda, Bulgaristan Ve Almanya’dan Gelen Öğretmenler Abdullah Bilge’yi Makamında Ziyaret Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.