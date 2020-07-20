YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümünü kutladı

Gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümünü kutladı

ERZURUM HABERLERİ  | 20.07.2020 12:48 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Barış Harekatının 46.yıldönümü Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi tarafından törenle kutlandı.Tören Gazilerin İstiklal Marşı okuması ve ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunmasıyla başladı.Törende konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Türk ordusunun 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a başarılı bir harekat icra ederek Kıbrıslı Türk’ü yok olmaktan kurtardığını, Kıbrıs Türkünü 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşturduğunu söyledi.Konuşmasına devam eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Mesci, “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45.

Kuzey Kıbrıs Barış Harekatının 46.yıldönümü Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi tarafından törenle kutlandı.
Tören Gazilerin İstiklal Marşı okuması ve ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunmasıyla başladı.
Törende konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Türk ordusunun 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a başarılı bir harekat icra ederek Kıbrıslı Türk’ü yok olmaktan kurtardığını, Kıbrıs Türkünü 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşturduğunu söyledi.
Konuşmasına devam eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Mesci, “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Rumların Türklere yapmış olduğu baskı, tehdit, zulüm karşısında ‘Ayşe tatile çıksın’ parolasıyla başlatılan Barış Harekâtı’nda şehit olan 498 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vefat eden gazilerimize, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:09
Sabah
04:56
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:47
Yatsı
21:26

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Turgut Eczanesi
Palandoken
Uygur Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Maçın ardından

Maçın ardından

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Bbp Genel Başkanı Mustafa Destici:

Bbp Genel Başkanı Mustafa Destici:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.