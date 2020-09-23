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Gaziler Mahallesi’ne karakol yapılacak

ANTALYA HABERLERİ  | 23.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, ilçenin doğu sınırındaki Gaziler Mahallesi’nde, 550 dönümlük alan üzerine kurulan Antalya Esnafları Küçük Sanayi Sitesi ile bölgenin karakol binası talebinin karşılanması için gerekli olan imar planı revizyonunu yaptı.Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yetkilileri, Gaziler Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde planlama sürecinin bitmesi ve yapılaşmanın başlamasıyla güvenlik ihtiyacının arttığını belirtti.

Kepez Belediyesi, ilçenin doğu sınırındaki Gaziler Mahallesi’nde, 550 dönümlük alan üzerine kurulan Antalya Esnafları Küçük Sanayi Sitesi ile bölgenin karakol binası talebinin karşılanması için gerekli olan imar planı revizyonunu yaptı.
Antalya Esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yetkilileri, Gaziler Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde planlama sürecinin bitmesi ve yapılaşmanın başlamasıyla güvenlik ihtiyacının arttığını belirtti. Aynı zamanda sanayi sitesinin güvenliğini sağlamaya yönelik imar planı kararı bulunmadığı da ifade edildi. Bu kapsamda kooperatif ve Antalya Jandarma Komutanlığı, Gaziler Küçük Sanayi Sitesi’ndeki cami alanının, karakol alanı olarak düzenlenmesini talep etti. Kepez Belediyesi de, Gaziler Küçük Sanayi Sitesi’nin yakın çevresinde bölgeye hizmet eden yapılaşmış bir caminin olduğunu göz önünde bulundurarak, bu talebe olumlu cevap verdi. Kepez İlçe Müftülüğü’nden de, söz konusu plan revizyonuna ilişkin ‘uygundur’ görüşü alındı.
İmar revizyonuna meclisten onay
Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü de, kooperatifin ve Jandarma Komutanlığı’nın talebi üzerine 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun şekilde Gaziler Küçük Sanayi Sitesi’ndeki cami alanını, karakol alanı olarak düzenleyen imar planı revizyonu hazırladı.
Kepez Belediye Meclisi’nin, Eylül ayı olağan toplantısında da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu oybirliği kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de onaylandıktan sonra imar revizyonu yapılan alanın imar uygulaması yapılacak. Bu işlemin yasal süreci tamamlandıktan sonra da karakol binası yapılabilir hale gelmiş olacak.
Gaziler Küçük Sanayi Sitesi’nin, dönemlerinde yapıldığını söyleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez’i kalkınmasına ve değer kazanmasına katkı sağlayan bu sanayi sitemizin, karakol talebini de gerekli imar revizyonunu yaparak, karşıladık. Karakol binası yapılmasını sağlayacak olan imar revizyonu çalışmamız, esnafımıza, bölgemize hayırlı olsun. Planlama ile süreç tamamlandıktan sonra devlet, belediye ve kooperatif işbirliği ile karakol binasını bölgeye kazandıracağız” dedi.

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