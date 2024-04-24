Gaziler protokole, protokol arkaya oturdu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Erzincan Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa katıldı. Program açılışının öncesinde protokol sırasına yaklaşan Vali Aydoğdu, gazilerin arkada oturduğunu fark edince, aralarında, Vali yardımcıları, tugay komutanları, rektör, belediye başkanı ve milletvekillerini arkaya oturmaları için davet ederek boşalan protokol için ayrılan koltuklara gazileri davet etti.

Gaziler ve protokolün yerini almasıyla 23 Nisan töreni yapılarak renkli görüntüler oluştu.







