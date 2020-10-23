Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Çarşısı’ndaki Gaziler Sosyal Tesisi’nin açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü’nün kurulmasının ardından Hacı Bayram-ı Veli Çarşısı’nda Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi ile kahraman gazilerin birlikte vakit geçirebilmesi için tamamlanan sosyal tesisin açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirilecek. Açılış hakkında bilgi veren Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, “Başkanımız göreve geldiği günden itibaren şehit yakınları ve gazilerle ilgili çalışmalarda personelini teşvik etti. Bu konuyla ilgili bir takım planlar oluşturuldu. Bu planların bir parçası da Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Merkezi’nin kurulması ve gazilerin sosyalleşmesi için bir tesis oluşturulmasıydı” dedi.

Sanal, “Salgın biter bitmez kahraman gazilerimiz buluşup beraber vakit geçirebilecekleri, kitap okuyabilecekleri sosyal bir mekâna kavuşmuş olacaklar” ifadelerini kullandı.