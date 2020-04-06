YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Gazilik maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Gazilik maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

BATMAN HABERLERİ  | 06.04.2020 18:12 | Son Güncelleme

Gazilik maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Batmanlı Gazi Taha Etiz, maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2006 yılında askerliğini yaparken gazi olan Etiz, gazilik maaşının bir aylığını kampanyaya destek olarak verdi.

Geçirdiği zorlu dönemlerde devletin kendisini yalnız bırakmadığını belirten Etiz, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı yardım kampanyası beni çok etkiledi. Bu kampanyaya bir gazilik maaşımı bağışlayarak, destekte bulundum. Böylesi zor günlerde devletimizin yanında olmak herkes için milli bir görev, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak da aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar da Etiz'i davranışından dolayı tebrik ederek, herkesi kampanyaya destek vermeye davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Can sıkıntısı insana neler yaptırır! Can sıkıntısı insana neler yaptırır!
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Anahtar Kelimeler:
Milli Dayanışma Kampanyası Bağış Batman gazi taha etiz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanı, vatandaşları virüse karşı uyarıyor

Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanı, vatandaşları virüse karşı uyarıyor

Tavşanlılı muhtar "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" rafı oluşturdu

Tavşanlılı muhtar "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" rafı oluşturdu

Personel Genel Müdürlüğünde değişim

Personel Genel Müdürlüğünde değişim

Başkan Arif Teke: Altıntaş halkına teşekkür ediyorum

Başkan Arif Teke: Altıntaş halkına teşekkür ediyorum

Batman Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:46
Öğle
12:23
İkindi
15:59
Akşam
18:50
Yatsı
20:08

Batman Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Alibeyköy Eczanesi
Merkez
Belde Eczanesi
Merkez
Sanat Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Rojda Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Batman’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Batman’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Batman'da husumetli aileleri barıştırmaya giden ve çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Batman'da husumetli aileleri barıştırmaya giden ve çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.